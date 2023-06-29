На запорожском направлении продвижение ВСУ замедлилось, сейчас там идут позиционные бои. На этом участке линии боевого соприкосновения российские войска продолжают перемалывать резервы украинской армии. Так, недавно была ликвидирована группа сил специальных операций ВСУ под городом Ореховом, там же было уничтожено или повреждено до десятка единиц техники противника. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телегам-канал “Военкоры Русской весны” (“РВ”).

Военкоры уточняют, что группа сил спецопераций ВСУ пыталась “просочиться” к позициям ВС РФ. Однако элитное подразделение украинской армии “отработал” российский армейский спецназ.

В сообщении “РВ” подчёркивается, что несмотря на снижение интенсивности действий ВСУ, украинская армия, вероятно, ещё сможет предпринять очередные попытки наступления. Для того, чтобы к саммиту НАТО в середине июля Киев мог предоставить союзникам хоть какие-то результаты контрнаступления.

Ранее военные эксперты отмечали, что украинским войскам до саммита НАТО в Вильнюсе нужно продемонстрировать какие-то успехи в контрнаступлении. В противном случае западные союзники Киева могут сократить поставки вооружения на Украину.