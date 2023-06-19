Очередная бронемашина американского производства МРАП MaxxPro уничтожена в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовал в Сети портал “Русская весна”.

Съемка сделана украинскими боевиками. Они исследовали бронетранспортер и пришли к выводу, что больше он для боевых действий не годится. Но при этом военнослужащие ВС не упустили возможность пофотографироваться для социальных сетей, чему то радуясь на фото и видео.

На самом деле радоваться им не с чего, так как российские ВС уничтожили не менее нескольких десятков МРАП MaxxPro, используя артиллерию, авиацию, противотанковые ракетные комплексы и дроны-камикадзе “Ланцет”. Последние весьма успешно ликвидируют практически любые западные машины, нанося быстрые и внезапные удары.