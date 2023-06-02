Киев несет огромные потери, стремясь удержать развалины Марьинки под Донецком. Он отправляет на ротацию все новые подразделения, хотя и они долго не выдерживают интенсивных боев, сообщает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись одного из сражений за Марьинку с применением российских танков. Боевые машины уверенно продвигаются вперед по руинам города, уничтожая позиции противника и не оставляя ему шанса на выживание.

Напомним, что Марьинка длительное время оставалась одним из плацдармов ВСУ для обстрелов Донецка. Боевики превратили город в крепость, устроив укрепрайоны буквально в каждом доме. Однако сейчас им не за что зацепиться, так как многоэтажная застройка практически уничтожена.