Локальное наступление ВСУ на Времьевском выступе привело к серьезным потерям украинской армии. Российские ВС встретили противника ударами артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, авиации, что позволило уничтожить большое количество вражеской бронетехники.

Так, под удар ВС РФ попали бронетранспортеры MRAP MaxxPro американского производства, танки Т-72, пикапы и автомобили украинских боевиков. Также Киев понес потери в живой силе.

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись отражения наступления ВСУ российскими военными. На ней запечатлен также ближний бой.

Напомним, что около 8 часов продолжалось сражение на Времьевском выступе. ВС РФ удалось отбросить противника, но ночью он ввел в бой резервы и продолжил наступательную операцию. Всего было задействовано шесть мотопехотных и два танковых батальона, потери ВСУ составили около 300 военнослужащих.