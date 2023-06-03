Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В украинских СМИ появились фотографии немецких танков “Леопард 2”, которые якобы уже находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Портал “Русская весна” предполагает, что таким образом Киев пытается подбодрить собственное население и подразделения боевиков, после Артемовска утративших боевой дух.

На фото действительно изображен танк Leopard 2, на фоне которого стоит то ли украинский боевик, то ли военный журналист. Сзади располагается лесополоса. По столь скудным приметам довольно сложно подтвердить или опровергнуть информацию, что боевая машина находится у линии фронта, а не где-то далеко в тылу.

Военные корреспонденты отмечают, что на линии соприкосновения “Леопардов” до сих пор никто не видел. Лишь некоторые источники упоминают, что эти танки действительно появлялись на фронте, но в основном по 1-2 единицы.

Вам может понравиться

Пользователи Twitter обратили внимание на странности во время падений Джо Байдена

Как сообщает РИА Новости, пользователи популярной соцсети Twitter (заблокирован в РФ) после очередных опубликованных кадров с падением Джо Байдена, обратили внимание на странную обувь американского президента. Активной темой обсуждения среди

Артиллерия РФ поразила укрепрайон и технику ВСУ благодаря дрону-разведчику

На Артемовском направлении российская артиллерия разгромила вражеский укрепрайон и уничтожила боевую технику ВСУ на одном из флангов. Боевики готовили контрнаступление с целью прорыва фланга, однако беспилотные аппараты ВС РФ позволили

Зеленский пригрозил публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать публичную борьбу со странами, которые якобы помогают России обходить санкции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи в Киеве с эстонским коллегой Аларом