В украинских СМИ появились фотографии немецких танков “Леопард 2”, которые якобы уже находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Портал “Русская весна” предполагает, что таким образом Киев пытается подбодрить собственное население и подразделения боевиков, после Артемовска утративших боевой дух.

На фото действительно изображен танк Leopard 2, на фоне которого стоит то ли украинский боевик, то ли военный журналист. Сзади располагается лесополоса. По столь скудным приметам довольно сложно подтвердить или опровергнуть информацию, что боевая машина находится у линии фронта, а не где-то далеко в тылу.

Военные корреспонденты отмечают, что на линии соприкосновения “Леопардов” до сих пор никто не видел. Лишь некоторые источники упоминают, что эти танки действительно появлялись на фронте, но в основном по 1-2 единицы.