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Позиционные бои не прекращаются на границе Харьковской и Белгородской областей. Портал “Русская весна” сообщает, что боевики ВСУ продолжают обстреливать приграничный регион, используя гаубицы и минометы.

Основными целями противника являются Валуйский и Шебекинский районы. Последний в минувшую неделю неоднократно попадал под удары ВСУ, которые не прекращаются и сейчас. Артиллерийские дуэли проводятся и в районе населенного пункта Новая Таволжанка.

Российские ВС перебросили подкрепление в Белгородскую область. Наша артиллерия работает в связке с беспилотными аппаратами, которые вычисляют позиции врага и корректируют атаки.

Также по вражеским позициям в Волчанске бьет авиация. В этом населенном пункте Киев концентрирует новые силы для похода на Белгородскую область, которая стала одним из направлений контрнаступления ВСУ.

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