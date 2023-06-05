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Получившие подкрепление российские военные под Белгородом интенсивно обстреливают боевиков ВСУ, окопавшихся на территории Харьковской области. Портал “Русская весна” сообщил, что большинство ударов наносится по Волчанску, где сосредоточены крупные силы противника, готовящиеся к новым нападениям.

Артиллерийские атаки по Харьковской области осуществляются с беспилотными аппаратами, которые корректируют огонь артиллерии.

При этом ВСУ огрызаются минометными ударами. Они продолжают обстреливать Шебекинский район, бьют из артиллерии по Валуйскому, о “прилетах” сообщают также очевидцы из населенного пункта Муром. Позиционные бои не прекращаются и у Новой Таволжанки, сообщают военные корреспонденты.

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