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У Времевского выступа ВСУ начали атаку в районе населенного пункта Левадное, однако военнослужащие 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота устроили им горячую встречу. Морпехи разгромили врага, уничтожив и личный состав и бронетехнику, сообщил портал “Русская весна”.

Часть боевых машин бойцы из Калининграда ликвидировали противотанковыми управляемыми ракетами. Затем подоспели вертолеты Ка-52, которые добили остальную технику вместе с экипажами.

Напомним, как на Запорожском, так и на Южно-Донецком направлениях контрнаступление ВСУ пошло совсем не так, как планировалось. Российские ВС не оставляют противнику ни единого шанса прорвать оборону, громят натовские танки и БМП, уничтожают скопления пехоты. Именно поэтому Киев вновь вернулся к позиционным боям и затеял перегруппировку сил.

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