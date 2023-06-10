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Украинские ВС пытаются наступать не только на Запорожском направлении, на и на флангах вокруг Артемовска. Однако и там российские военные наносят им одно огневое поражение за другим.

Так, в Сети появилась видеозапись боя с ВСУ артиллерийских подразделений 123-ей бригады группировки войск “Юг”. На ней бойцы наносят удары по вражеской технике, используемой в ходе наступления.

На кадрах видно, как загорается и исчезает в дыму одна из боевых машин пехоты. Также запечатлен точный удар по украинскому танку, который тоже выходит из строя.

Для уничтожения советской и натовской техники российские ВС активно задействуют не только артиллерию. Танки и БМП уничтожаются противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), штурмовиками Су-25 и ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28. Кроме того, один из немецких “Леопардов” уничтожил дрон-камикадзе “Ланцет”, о чем сообщалось ранее.

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