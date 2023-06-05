Командование вооруженных сил Украины отрицает огромные потери в живой силе и бронетехнике после неудачной попытки контратаковать в окрестностях Угледара от 4 июня. Об этом сообщает в своем материале «Русская весна».

По словам представительства командования ВС Украины, опубликованные в Сети видеодоказательства, демонстрирующие потери украинской армии при попытке контратаковать, являются старыми записями, которые были специально подготовлены российской стороной для проведения кампании по дезинформации.

Интересным является тот факт, что при успешном захвате каждого квадратного метра, многочисленные украинские паблики тут же начинают писать о «великих победах» ВС Украины. Однако о результатах контратаки под Угледаром никто из них не сообщает. При этом Министерство обороны Российской Федерации уже отчиталось о 40 единицах бронетехники, потерянной украинской армией на данном направлении при попытке перейти в контратаку.