Портал “Русская весна” рассказал о бое под Кременной, в результате которого бойцами группировки войск ВС РФ “Отважные” было уничтожено четыреста украинских десантников.

Сообщается, что речь идет о подразделениях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, базирующейся в Днепропетровске. Именно боевики этого формирования участвовали в казни российских военнопленных, запись которой потом попала в интернет.

Ствольная и реактивная артиллерия “Отважных” нанесла мощные удары по вооруженному формированию противника. Его поражение зафиксировано на видеозаписи, опубликованной военными корреспондентами.

Ранее под Кременной ВС РФ разгромили также позиции 76-й воздушно-десантной дивизии ВСУ. Российские военные предлагали противнику сдаться, однако боевики отказались и были уничтожены в результате быстрого штурма.