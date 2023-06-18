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Портал “Русская весна” показал на видео, как ВС РФ уничтожают американский бронеавтомобиль. Военные корреспонденты отмечают, что боевики ВСУ приехали на нем прямо в плен.

На кадрах можно увидеть горящую бронемашину противника, а также минимум 10 военнослужащих ВСУ. Они пытались сбежать, но были вынуждены отказаться от этой затеи и сложили оружие. Сообщается, что такой результат стал возможен из-за грамотных и слаженных действий российских бойцов.

Напомним, ранее российские морпехи взяли в плен морских пехотинцев украинских ВМС во время боев на Времевском выступе. Там противостояние все еще продолжается ВС РФ отбили попытку наступления противника и сами перешли в атаку. Также на Северском направлении в плен сдались боевики украинской бригады “Эдельвейс”.

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