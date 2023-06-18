ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 18 июня боевики ВСУ в результате штурма сумели занять передовые позиции у населенного пункта Балка Успеновская, однако продержались они там недолго. Российские подразделения провели контратаку и выбили противника из окопов, передает портал “Русская весна”.

Для этой цели ВС РФ задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек” и танки. В результате противнику пришлось спасаться бегством и возвращаться на исходные позиции. Российские военные вернули контроль над своим рубежом обороны, а также взяли в плен боевиков разведывательного подразделения 65-й бригады ВСУ.

Напомним, что ночью враг задействовал технику НАТО и предпринял попытку наступления на позиции ВС РФ на линии Вербовое-Работино. Тогда ему удалось добиться локального успеха и занять передовые позиции. Но сейчас линия обороны вновь восстановлена.

Вам может понравиться

Россиянин из Турции рассказал об отношении местного населения к русским и украинцам

Переехавший из России в Турцию мужчина рассказал, как турки относятся к приезжим россиянам и украинцам. Как оказалось, многие туристы очень сильно раздражают местных жителей. По словам мужчины, он уже более

«РВ»: Броневик США привез солдат ВС Украины прямо в плен

Портал “Русская весна” показал на видео, как ВС РФ уничтожают американский бронеавтомобиль. Военные корреспонденты отмечают, что боевики ВСУ приехали на нем прямо в плен. На кадрах можно увидеть горящую бронемашину

Ночью дроны-камикадзе “Герань” атаковали объекты ВСУ в Кривом Роге и Днепропетровской области

В ночь на 18 июня российские ВС задействовали барражирующие боеприпасы “Герань-2” для ударов по военным объектам в тыловых регионах Украины. Так, о “летающих мопедах” написали в Сети жители Кривого Рога,