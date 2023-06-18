В ночь на 18 июня боевики ВСУ в результате штурма сумели занять передовые позиции у населенного пункта Балка Успеновская, однако продержались они там недолго. Российские подразделения провели контратаку и выбили противника из окопов, передает портал “Русская весна”.

Для этой цели ВС РФ задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек” и танки. В результате противнику пришлось спасаться бегством и возвращаться на исходные позиции. Российские военные вернули контроль над своим рубежом обороны, а также взяли в плен боевиков разведывательного подразделения 65-й бригады ВСУ.

Напомним, что ночью враг задействовал технику НАТО и предпринял попытку наступления на позиции ВС РФ на линии Вербовое-Работино. Тогда ему удалось добиться локального успеха и занять передовые позиции. Но сейчас линия обороны вновь восстановлена.