Боевик ВСУ странно отреагировал на атаку подразделения спецназа группировки войск “Отважные”. Он внезапно начал палить куда попало, причем в основном пулеметные боеприпасы летели в небо, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой запечатлен пулемет, который боевик водрузил на скутер, и сам стрелок. Он палит в небо, совершенно не задевая наступающие части.

По мнению военкоров, боевик просто “психанул”. Он не выдержал психологической нагрузки при наступлении российских военных, поэтому начал вести неприцельную стрельбу, вообще не понимая, куда палит.

Напомним, мобильные группы ВС РФ успешно действуют на этом же Сватово-Кременском направлении. Они быстро выезжают на огневые позиции, бьют по укреплениям ВСУ, “выкуривая” оттуда боевиков, а затем ликвидируют их и тут же уезжают, не давая противнику нанести точный ответный удар.