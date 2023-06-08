Боевые машины пехоты, танки западного образца и другая бронетехника, брошенная Киевом в бой на Времевском выступе, попала под мощный пресс российской армейской авиации. Ударные вертолеты Ка-52 устроили технике противника настоящий геноцид, уничтожив всего за несколько дней не менее 40 единиц, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты отмечают, что в первые дни летчики бурно радовались буквально каждому точному попаданию по танкам и БМП украинской армии. Сейчас такой реакции уже нет, так как уничтожение вражеской бронетехники стало обычным делом.

Напомним, что помимо Ка-52 “Аллигатор” российские ВС активно используют для отражения контрнаступления ВСУ ударные вертолеты Ми-28НМ “Ночной охотник” и штурмовики Су-25. Они громят технику, а также наносят разящие удары по скоплениям личного состава украинских вооруженных формирований.