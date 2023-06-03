Украинские военные сняли видео, которое показывает, какой населенный пункт они будут сдавать после Артемовска. Часов Яр является очередной “крепостью”, линией обороны ВСУ, где уже практически не осталось мирного населения.

Расположенный между Бахмутом и Константиновкой город частично разрушен, сообщает портал “Русская весна”, ссылаясь на кадры упомянутого выше видео. Гражданское население практически покинуло его, остались только бездомные и “ждуны” – так “толерантные” боевики называют людей, которые любой ценой хотят дождаться прихода российских войск.

Именно эти люди якобы сдают позиции ВСУ, указывают, где находятся техника, штабы, опорные пункты, по которым потом наносятся удары.

Именно в Часов Яр вышли подразделения ВСУ, которые пытались удерживать оборону в Артемовске. Можно предположить, что в этом населенном пункте они попытаются оказать отчаянное сопротивление, чтобы не пропустить российские ВС к Дружковке, а затем и к Славянску с Краматорском. Насколько у них это получится, сказать сложно, но точно известно, что цели специальной военной операции будут выполнены независимо от устремлений ВСУ.