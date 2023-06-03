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В боях под Авдеевкой активное участие принимают мобилизованные военнослужащие с Урала, которые уверенно управляют реактивной системой залпового огня “Град”. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, на кадрах которой бойцы накрывают противника целой лавиной снарядов.

Боевики ВСУ на замаскированных позициях готовились к очередной вылазке, однако благодаря использованию беспилотных аппаратов их удалось своевременно обнаружить. После этого в дело вступили уральцы из 1454-го артиллерийского полка.

Они нанесли по врагу удар зажигательными снарядами из РСЗО “Град”. На записи видно, как смертоносные боеприпасы опускаются на позиции противника и не дают ему даже малейшей возможности спастись.

Напомним, российские ВС активизировались в районе Авдеевки и в Марьинке, намереваясь ускорить освобождение этих населенных пунктов.

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