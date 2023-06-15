В районе Артемовска продолжаются напряженные бои, там противник пытается совершить прорыв на одном из флангов, причем даже не использует для этой цели бронетехнику. Портал “Русская весна” уточняет, что ВСУ ведут контрнаступление на участке Раздоловка-Васюковка.

13 июня боевики попытались провести лобовой штурм, используя для этого пехотные подразделения. Это привело к потерям, так как ВС РФ отработали по противнику из минометов. После 15-часового боя, который так и не принес желаемых результатов, ВСУ сменили тактику.

14 июня они предприняли попытку незаметно подобраться к позициям российских войск, но были встречены ураганным огнем. Это вынудило ВСУ подключить дополнительные подразделения, которые пошли на штурм с разных направлений. Но и такой подход не помог, ВС РФ продолжают оказывать сопротивление, отбивая одну волну атак за другой.