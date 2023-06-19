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Военнослужащие группировки “Отважных” отомстили за казнь российских пленных, видео которой недавно появилось в Сети. Они атаковали боевиков 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады ВСУ.

В результате атаки до 400 десантников подразделения, участвовавшего в казни, ликвидировано. Видеозапись ударов опубликована на портале “Русская весна”.

Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик с тремя лежащими на земле военнопленными. К каждому из них подходит боевик с автоматом, спрашивает, откуда боец, а затем стреляет в голову. Таким образом все пленные были убиты врагом.

Напомним, что в прошлом году Минобороны РФ предупредило президента Украины Владимира Зеленского, что за подобные казни он будет отвечать лично перед народами России и судом истории. И никакие отговорки о “трагических случайностях” ему не помогут.

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