Появление на Украине британских крылатых ракет Storm Shadow, сбивать которые российские ВС начали уже на второй день, развеяло все существующие мифы о боеприпасах-невидимках. Это весьма болезненный удар по Западу, который вполне может разорить оборонные предприятия США и Европы, считает военный эксперт из Румынии Валентин Василеску.

В своей публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, аналитик заявил, что Запад скрывает истинное количество сбитых ракет. Но Сергей Шойгу ранее заявлял, что только за месяц было уничтожено 29 боеприпасов.

Ракеты Storm Shadow, в которых применена технология “стелс”, выполнены по тому же принципу, что и истребители F-22 и F-35, а также бомбардировщики B-2. Их производители делали упор как раз на малозаметность, однако пример британских боезарядов показывает, что это миф. И как только экспортеры получат больше информации, они могут отказаться покупать американское вооружение.