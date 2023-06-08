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Взятые в плен военные ВСУ рассказывают российским бойцам о местоположении своей бригады. Троих “всушников” взяли в плен, когда те пытались пробраться на левый берег Днепра. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. В публикации приводится также запись с обыском пленных.

Уточняется, что инцидент произошёл ещё 28 мая. Рано утром российские бойцы заметили, как между населёнными пунктами Софиевка и Васильевка идут украинские военные. Стрелять по ним не стали. Вероятно, украинцы заметили российских солдат и стали показывать белую тряпку, сигнализируя, что готовы сдаться в плен.

У бойцов ВСУ изъяли автоматы АК-74 и более 300 патронов к ним. “Теперь задержанные активно рассказывают о местоположении своей бригады”, – говорится в сообщении RT.

Ранее в СМИ появлялась информация, что многие украинские военные, особенно те, кто фактически без подготовки оказался на передовой, попав под очередную волну мобилизации, не испытывают большого желания воевать, а охотно сдаются в плен к россиянам.

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