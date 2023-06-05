Как сообщает в своем материале RT со ссылкой на информацию Министерства обороны Российской Федерации, боевики вооруженных сил Украины попытались высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородской области после форсирования реки Северский Донец.

Сообщается, что попытка форсирования украинскими боевиками реки Северский Донец была отбита подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации. В результате точных ударов российской артиллерии и авиации подразделения украинских националистов были уничтожены.

Напомним, что оборонное ведомство Российской Федерации сообщает о попытке подразделений украинской армии перейти в полномасштабное контрнаступление на Южно-Донецком направлении. В ходе попытки прорыва линии обороны российской армии украинские боевики понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике. Сообщается о ликвидации до 300 боевиков и 16 танков ВС Украины.