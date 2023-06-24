Российский союз туриндустрии назвал Турцию наиболее популярным направлением для отдыха. Отмечается, что даже повышение цен на проживание в отелях не снизило популярность данного курорта.

Преимуществом является доступная и стабильная цена на авиаперелеты в Турцию, сообщили в РСТ. Не исключено, что именно поэтому у разных туроператоров доля этого направления составляет от 35 до 65 процентов, что является весьма достойным результатом.

В этом году около 5-6 миллионов граждан РФ намерены отправиться на отдых в другие страны по пакетным турам. Причем подавляющее большинство из них выбирает именно Турцию.

В РСТ также отметили, что 85 процентов туристов едут на курорты Анталии, еще 12% выбирают побережье Эгейского моря. Всего около 1 процента едет отдыхать в Стамбул.