ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Научно-производственная организация «Сплав» им А.Н. Ганичева, котороая входит в состав государственной корпорации «Ростех», зарегистрировала аппарат, предназначенный для спасения людей с остановкой дыхания и сердца. Серийный выпуск начнется в конце текущего года. Такое сообщение было сделано пресс-службой корпорации «Ростех».

Аппарат экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO является аналогом зарубежных моделей, однако его стоимость на 30-40% будет дешевле. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) применяют для поддержания искусственного кровообращения в теле человека. А при острой дыхательной недостаточности они насыщают кровь кислородом. Данное оборудование является незаменимым при спасении пострадавших во время ДТП либо пожаров.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что отечественный аппарат ЭКМО, разработанный специалистами НПО «Сплав», успешно прошел все необходимые клинические испытания. Российский аппарат гораздо ниже стоимости зарубежных аналогов. С его помощью среди пациентов, нуждающихся в срочных реанимационных мерах, случаи смертности должны снизиться.

Вам может понравиться

Поврежденное имущество жителей Воронежа будет восстановлено за счет региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ремонт имущества граждан, пострадавшего в результате действий проводимых в рамках контртеррористической операции, будет произведен за счет средств региона. Об этом он сообщил в

В России могут начать производить спортивное питание из молочной сыворотки

Ученые СКФУ предложили новую усовершенствованную методику по созданию протеиновых коктейлей. Об этом сообщает РИА Новости. Такое спортивное питание будет содержать в своем составе легкоусвояемый белок. По словам специалистов, данный компонент

Публицист Шорохов назвал виновного в кризисе, который привел к Маршу справедливости ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли зайти в Ростов-на-Дону и продвинуться на 680 километров к Москве, не проронив ни единой капли крови. Более того, основатель «оркестра» Евгений Пригожин дал команду остановить Марш