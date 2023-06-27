Научно-производственная организация «Сплав» им А.Н. Ганичева, котороая входит в состав государственной корпорации «Ростех», зарегистрировала аппарат, предназначенный для спасения людей с остановкой дыхания и сердца. Серийный выпуск начнется в конце текущего года. Такое сообщение было сделано пресс-службой корпорации «Ростех».

Аппарат экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO является аналогом зарубежных моделей, однако его стоимость на 30-40% будет дешевле. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) применяют для поддержания искусственного кровообращения в теле человека. А при острой дыхательной недостаточности они насыщают кровь кислородом. Данное оборудование является незаменимым при спасении пострадавших во время ДТП либо пожаров.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что отечественный аппарат ЭКМО, разработанный специалистами НПО «Сплав», успешно прошел все необходимые клинические испытания. Российский аппарат гораздо ниже стоимости зарубежных аналогов. С его помощью среди пациентов, нуждающихся в срочных реанимационных мерах, случаи смертности должны снизиться.