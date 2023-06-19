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Боевики ВСУ бросают своих сослуживцев на поле боя, даже не пытаясь их спасти в случае ранения. В панике они просто убегают, забывая о “побратимах”, рассказал командир штурмового отряда морской пехоты ТОФ с позывным “Ива”.

Он рассказал о недавно произошедшем случае на поле боя. Увидев приближение российских подразделений, боевики ВСУ обратились в бегство, погрузились в бронеавтомобиль и уехали. Один из военных оказался ранен в ногу. Из-за осколка было сломано бедро. Он звал своих сослуживцев на помощь, просил забрать его с собой, но те не обратили на это никакого внимания.

Российские военные подобрали раненого, оказали ему первую помощь, узнали, кто он и откуда. После этого боевик был доставлен в медпункт, где ним занялись врачи.

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