Российский военнослужащий из Забайкалья, участник боевых действий в зоне специальной военной операции, во время своего отпуска написал песню «Красное зарево». В композиции рассказывается о чувствах бойцов, находящихся в зоне спецоперации, вдали от родных и дома.

Опубликованная в Сети композиция набрала более 10 тысяч прослушиваний. РТК «Забайкалье» был снят сюжет о российском бойце-музыканте. По словам автора песни, в такой способ он хотел передать чувства большинства военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Своей музыкой он хотел поддержать боевых товарищей.

И сослуживцы, и близкие военного музыканта отреагировали очень положительно на данную композицию. По его словам, многие друзья и знакомые подбадривают его, и дают совет не останавливаться на достигнутом, а далее развиваться в музыкальной сфере.

И даже находясь в зоне боевых действий, российский военнослужащий планирует записать новую композицию на военную тематику.