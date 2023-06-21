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Один русский турист поделился с изданием «Турпром» интересными наблюдениями о традициях этикета еды в Индии и Китае. Согласно его рассказу, в Индии не принято использовать столовые приборы – все, что нужно, это ваши руки.

«Мой аппетит полностью исчезает, если кто-то рядом или за соседним столиком начинает есть руками и затем умело перекладывает пищу в рот», – отметил турист.

Ситуация в Китае отличается. Там местное население привыкло есть с помощью палочек и при этом не сдерживает себя. Русский турист объяснил эту особенность тем, что после вкусного приема пищи китайцы обычно начинают коллективно отрыгивать. Это поведение свидетельствует о том, что все блюда повара были удачными.

Кроме того, в Китае желательно не оставлять пустую тарелку после еды. В противном случае это может говорить о том, что турист остался голодным.

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