Экипаж танка ВС РФ под командованием офицера с позывным “Жених” в бою на Краснолиманском направлении выдержал натиск сразу трех боевых машин противника и подбил одну из них. Кроме того, танкистам удалось удержать укрепрайон до прибытия дополнительных сил, рассказали в Минобороны РФ.

“Мы решили им в тыл зайти, и моего командира танка ранило. Он получил пулевое ранение. Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех были”, – сообщил офицер.

В военном ведомстве рассказали, что это далеко не первый удачный бой экипажа. Танкисты неоднократно вступали в противостояние с танкистами ВСУ и всегда выходили победителями.

По словам самого “Жениха”, в описанной выше битве его подчиненные действовали так же, как и обычно, однако столкнулись с сильным натиском противника. Который, впрочем, с честью выдержали.