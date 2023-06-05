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Наиболее ощутимые потери украинская армия понесла в самом начале специальной военной операции. Тогда были ликвидированы многие опытные бойцы ВСУ. Об этом заявил офицер Первого армейского корпуса группировки “Юг” в беседе с РИА “Новости”.

“Шмель” – такой позывной у военного – уточнил, что речь идёт о контрактниках, которые числились в Минобороны Украины. Они прошли серьёзную военную подготовку с 2014 года, став своего рода “золотым генофондом” ВСУ. И половина из них, “а может и больше”, со слов “Шмеля”, была уничтожено в самом начале СВО.

Специальная военная операции России в Донбассе началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса, которое страдало от действий ВСУ после госпереворота на Украине.

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