Боевики напали на российский конвой военной полиции в сирийской провинции Алеппо. В результате инцидента ранения получили четыре российских бойца. Официальной информации от Министерства обороны Российской Федерации пока не поступало.

По предварительным данным атака была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов турецкого производства. Также сообщается, что в атаке могли принимать участие подконтрольные Анкаре боевики. Данное происшествие является самым серьезным инцидентом, который происходил с российскими военнослужащими на территории Сирии в течение последнего года.

Ранее стало известно, что около 150 боевиков совершило нападение на штаб тактического направления российских сил, расположенный в сирийской провинции Хомс. Российские военнослужащие отразили террористическую атаку, а уже на следующий день по позициям боевиков был нанесен массированный авиационный удар.