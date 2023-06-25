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25 июня школьники из разных регионов России поделились своим впечатлениями от фестиваля выпускников «Алые паруса», отмечаемого в Санкт-Петербурге. Мероприятие началось вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Во время своего выступления он отметил, что эта ночь, «набережная и самая красивая площадь» принадлежит выпускникам.

На мероприятие были приглашены музыкальные группы и исполнители, среди которых были The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того на сцене выступили Елена Темникова, Тося Чайкина, Юлианна Караулова.

По словам выпускника петербургского кадетского корпуса Михаила, фестиваль «Алые паруса» – незабываемое и трогательное событие.  Выпускники из Мариуполя ДНР также получили возможность побывать на мероприятии. По словам школьника Никиты, в его жизни еще не было таких грандиозных событий, как этот масштабный концерт.

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