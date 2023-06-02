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Российские ВС “вынесли” еще один зенитно-ракетный комплекс ВСУ в Киеве, что подтверждается появившимися в Сети видеозаписями. На кадрах хорошо видно, что одна из крылатых ракет попадает точно в тот район, откуда буквально за несколько секунд до атаки била украинская ПВО.

Напомним, что стратегическая авиация и дроны-камикадзе “Герань-2” в ночь на 2 июня нанесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву. В украинской столице на некоторое время прекратилась подача электричества, в социальных сетях местные жители писали, что “свет мигает”.

После одного из ударов можно было наблюдать яркое зарево, которое подтверждает, что это “прилет”, хотя киевские власти продолжают повторять мантру о “волшебной ПВО”, сбивающей абсолютно все ракеты.

Ночью воздушная тревога объявлялась практически по всей территории Украины. Имеются сведения о взрывах не только в Киеве, но и в области, а также в Черкассах. Мониторинговые каналы также сообщали об угрозе для западных регионов.

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