ВС РФ удерживают Артёмовск (Бахмут), не допуская, чтобы враг вклинился в оборону российских войск. Все попытки ВСУ прорваться с северной и южной сторон города терпят неудачу. Минобороны РФ опубликовало видео, как бойцы российской армии уничтожают отступающую технику противника – передаёт РИА “Новости”

На кадрах видно, как артиллерийский снаряд попадает в бронетехнику ВСУ. Утверждается, что удар по бронетранспортёру нанесли артиллеристы Северного флота. Через короткое время из БТРа начинают выбегать украинские военные, вслед за этим в отсек для пехоты попадает ракета, ликвидируя “всушников”, которые не успели убежать.

Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Артёмовском в ночь на 21 мая. ВСУ до сих пор не оставляют попыток развить наступление в направлении города.