В Минобороны РФ рассказали об уничтожении опорного пункта ВСУ с применением беспилотного аппарата. Также ведомство опубликовало видеозапись этой атаки.

Обычный квадрокоптер под управлением квалифицированного оператора нанес удар прямо по окопам противника, в результате чего боевики были ликвидированы. Кроме того, сообщается об уничтожении оружия и боеприпасов, находившихся на опорном пункте.

Напомним, что в ходе специальной военной операции российские ВС используют беспилотники для самых различных целей. Дроны ведут наблюдение и корректируют огонь артиллерийских подразделений сами наносят удары по целям противника, а также наводят на них барражирующие боеприпасы, способные поражать бронетехнику, скопления живой силы, артиллерийские орудия и САУ.