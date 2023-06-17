Российские ученые из Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» выяснили причину гибели сосновых лесов Татарстана. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Причина гибели лесов Татарстана, по мнению ученых, заключается в продуктах жизнедеятельности серых цапель. Сообщается, что с 2006 года птицы уничтожили более одной тысячи деревьев в лесу.

Внимание ученых привлек свободный от деревьев участок в лесу размером более ста метров, образовавшийся недалеко от реки Меши. Голый участок в лесу было отчетливо видно даже на спутниковых снимках. После изучения снимков со спутника разных годов оказалось, что негативные изменения в лесу можно было проследить, начиная с 2009 года.

Исследователи выяснили, что начало гибели леса совпало по времени с поселением в этой местности колонии серых цапель (Ardea cinerea L.). В настоящий момент размер колонии птиц составляет более 300 гнезд.

По словам Дениса Тишина, занимающего должность доцента кафедры общей эккологии Института экологии и природопользования, помет и выпадающие перья птиц изменили химический и микробиомный состав почвы. Ученые исследовали лесной грунт и выяснили, что под гнездами птиц почва оказалась намного кислее с повышенным содержанием фосфора и азота.