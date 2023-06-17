ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ученые из Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» выяснили причину гибели сосновых лесов Татарстана. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Причина гибели лесов Татарстана, по мнению ученых, заключается в продуктах жизнедеятельности серых цапель. Сообщается, что с 2006 года птицы уничтожили более одной тысячи деревьев в лесу.

Внимание ученых привлек свободный от деревьев участок в лесу размером более ста метров, образовавшийся недалеко от реки Меши. Голый участок в лесу было отчетливо видно даже на спутниковых снимках. После изучения снимков со спутника разных годов оказалось, что негативные изменения в лесу можно было проследить, начиная с 2009 года.

Исследователи выяснили, что начало гибели леса совпало по времени с поселением в этой местности колонии серых цапель (Ardea cinerea L.). В настоящий момент размер колонии птиц составляет более 300 гнезд.

По словам Дениса Тишина, занимающего должность доцента кафедры общей эккологии Института экологии и природопользования, помет и выпадающие перья птиц изменили химический и микробиомный состав почвы. Ученые исследовали лесной грунт и выяснили, что под гнездами птиц почва оказалась намного кислее с повышенным содержанием фосфора и азота.

Вам может понравиться

В ДНР рассказали о сложной ситуации на фронте в районе Марьинки и Угледара

Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил, что в ДНР противником было задействовано большое количество техники и личного состава. Н существенных успехов ВСУ на Донецком направлении не смогли добиться. Однако достаточно тяжелая

MW: Запад объявил масштабную «военно-промышленную» битву с Россией

США выразили готовность пополнить парк боевых машин пехоты Bradley для Украины после понесенных ее войсками крупных потерь, но остается неясным, в какой степени Западу удастся восполнять свою военную технику на

Петербург, Москва и Сочи стали лидерами по бронированию отдыха летом

Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру поделились информацией о самых популярных городах для туристов этим летом. В лидерах оказались Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Кроме того, в топ-15 также вошли такие