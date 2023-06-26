Сотрудники Университета науки и технологий МИСИС совместно с учеными из Сибирского федерального университета создали уникальный по своим характеристикам прочности сплав алюминия с цинком и магнием, который можно применять в авиационной отрасли.

По словам ученых СФУ, они разработали новый метод производства слитков из экспериментального сплава алюминия, магния и цинка, который обладает высокой прочностью и малым весом. Новая технология позволит снизить стоимость производства слитков, которые можно будет применять в разных сферах производства, в том числе и авиационной отрасли.

Разработанная российскими учеными технология литья слитков в электромагнитном поле позволяет не только снизить стоимость производства сплавов, но также повысить производительность технического процесса и снизить требования к компоновке оборудования.

Сотрудники СФУ подготовили теоретическую часть технического процесса и описали технологию, а ученые из МИСИС проанализировали механические характеристики слитков.