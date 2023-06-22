Медиахолдинг “Рамблер” провел опрос россиян и выяснил, какие места для отдыха являются наиболее популярными. Выяснилось, что 16 процентов опрошенных намерены отдыхать на юге страны – на Алтае, Урале и в Калининградской области.

10 процентов россиян выбрали для проведения отпуска Дальний Восток, а еще 9 – Кавказ. Аутсайдерами оказались Псков и Мурманск (по 4%), Санкт-Петербург и Москва (по 6%) и Золотое кольцо (те же 6 процентов).

19% опрошенных готовы заплатить за отдых более 60 тысяч рублей. В диапазон от 40 до 60 тыс. намерены уложиться 28%, а до 40 тысяч – 36 процентов респондентов. Еще 17% хотели бы потратить на отдых не более 20 тысяч рублей.

Кроме того, 60 процентов участников исследования заявили, что предпочитают ездить на отдых самостоятельно. Они рассказали, что это не только доставляет больше удовольствия, но и позволяет экономить деньги на услуга турагентств.