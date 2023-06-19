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Российские ученые нашли огромные останки древних пресмыкающихся на Таймыре. Данная информация была опубликована на портале Санкт-Петербургского государственного университета.

Палеонтологи смогли установить, что температура воды в морских водах северной части Сибири около ста миллионов лет тому назад соответствовала современным показателям Средиземноморья. Мягкие климатические условия способствовали заселению данного региона большим количеством хладнокровных рептилий.

Большая часть останков, обнаруженных российскими учеными, принадлежит вымершим пресмыкающимся – плезиозаврам, взрослые особи которых могли достигать до 20 метров в длину. Подобные находки являются довольно редким явлением, поскольку столь древние останки обычно укрыты толстым слоем более молодых пород.

Напомним, что сотрудникам Северо-Восточного федерального университета удалось выделить из останков древней туши бизона биологический материал, который в будущем позволить клонировать древнее животное.

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