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Слаженная боевая работа мотострелковых подразделений ВС РФ позволяет успешно атаковать позиции ВСУ. Также они обеспечивают продвижение пехоты и возможность нанесения ударов по врагу артиллерийскими установками, рассказал военный корреспондент издания “Известия” Александр Сафиулин.

Она рассказал, как танк и БМП, работающие в одной связке, атаковали позиции противника из крупнокалиберных пулеметов, после чего поставили дымовую завесу, чтобы “исчезнуть” из поля зрения ВСУ. Эстафету приняла реактивная и ствольная артиллерия, которая нанесла боевикам огневое поражение.

Также Сафиулин отметил, что экипажи боевых машин пехоты успешно применяют противотанковые ракетные комплексы “Корнет” для ударов по укрепрайонам противника. Это позволяет компенсировать недостаточную мощь вооружения БМП для таких целей.

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