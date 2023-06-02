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Экипажи российских истребителей Су-35С в ходе выполнения боевого задания уничтожили украинский боевой самолет, сообщает издание “Известия” со ссылкой на сведения от Минобороны РФ.

Отмечается, что Су-35С с подвешенными ракетами классов “воздух-воздух” и “воздух-земля” прикрывали штурмовики Су-25, вертолеты и бомбардировочную авиацию, которые наносили удары по позициям противника. Экипажи истребителей своевременно заметили приближающийся вражеский самолет.

Украинский истребитель был атакован ракетой “воздух-воздух”, которая точно поразила цель. Сбитый самолет рухнул на землю, о судьбе его экипажа не сообщается.

Напомним, в США считают, что передача Киеву истребителей F-16 ничего не изменит в специальной военной операции. В распоряжении ВС РФ имеется несколько тысяч Су-30 и Су-35, которые быстро уничтожат американские самолеты.

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