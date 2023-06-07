Мощное современное оружие, которое доказало свою эффективность при выполнении боевых задач. Так о новых снайперских винтовках МЦ 566 и МЦ 567 отзываются российские добровольцы, которые тестировали оружие в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг “Высокоточные комплексы”. Винтовки произвело одно из конструкторских бюро холдинга, а сам он входит в государственную корпорацию “Ростех”.

Обе винтовки – оригинальные российские разработки. МЦ 566 предназначена под патрон 7,62х51, а МЦ 567 – под специальный снайперский патрон СПЦ-12,7, который производится исключительно российским оружейным холдингом.

Специалисты отмечают, что по показателю кучности винтовки не уступают мировым аналогам, отдача комфортная, интеллектуальные системы наведения хорошо сочетаются с автоматикой и скорострельностью. Всё это делает новые снайперские винтовки отличным оружием, которое можно использовать в любое время суток и при любых погодных условиях.