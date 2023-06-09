Отбивая атаки ВСУ под Новодонецким, российские ВС затрофеили совершенно исправные и оснащенные полным боекомплектом французские танки AMX-10RC. Также они захватили мобильную станцию, которая может осуществлять мониторинг сотовой связи и находить вражеские беспилотные аппараты, беря их на сопровождение.

Российские ВС не просто отражают атаки противника, но и уничтожают натовскую технику. Также иногда она достается им в качестве трофеев, что и получилось с легкими колесными танками.

По мнению экспертов, танк – слишком громкое название для бронированной разведывательной машины. Кроме того, это устаревшая техника, которую Франция намеревалась списать, но внезапно расщедрилась и решила отправить на Украину.