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Военные ВСУ продолжают сдаваться в плен российским бойцам. Стало известно, что в зоне СВО добровольно сложили оружие солдаты и командный состав 31-й бригады стратегического резерва ВСУ. Об этом сообщает издание Avia.pro. Оно же публикует видео с пленными.

В сообщении уточняется, что украинские военные получили приказ от командования окопаться на укрепленных позициях, однако бойцы бригады подорвались на мине и попали в засаду. В результате, сложили оружие.

Отмечается, что указанная бригада проходила обучение на натовских базах в странах Запада. Подразделение является одной из военных единиц, которая готовилась вести боевые действия в рамках контрнаступления ВСУ. У бойцов было изъято натовское вооружение. Укомплектована бригада была также западной военной техникой.

Ранее сообщалось, что всё больше украинских военных добровольно складывают оружие в зоне СВО. По словам самих пленных, в рядах украинской армии низкий боевой дух. Ситуацию усугубили поражения во время контрнаступления: ВСУ в ходе наступательной операции понесли большие потери, но не добились значимых успехов.

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