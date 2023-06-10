Группировка войск “Восток” ВС РФ продолжает громить технику и вооружение украинских формирований. Так, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR французского производства в районе населенного пункта Зализничное.

Кроме того, рядом с Малой Токмачкой, где продолжаются бои, уничтожено шесть танков ВСУ. Еще три российские ВС ликвидировали в районе населенного пункта Новоданиловка. Там же уничтожено три бронеавтомобиля западного образца.

Напомним. что Киев начал контрнаступление, но пока украинские ВС несут крупные потери. ВС РФ хорошо подготовились к отражению атак противника, они задействуют артиллерию и авиацию, поражая скопления пехоты, танки и бронетраспортеры, БМП и прочую технику как советского, так и натовского образца.