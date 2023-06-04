У населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области подразделение ВСУ уничтожено мощными ударами термобарических снарядов “Солнцепек”, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск “Восток” Олега Чехова.

Также источник сообщил об успешном применении барражирующих боеприпасов “Ланцет”. Дроны-камикадзе уничтожили легковой автомобиль боевиков ВСУ и бронемашину у населенного пункта Сухие Ялы и гаубицу под Екатериновкой.

Вблизи уже упомянутого Гуляйполя российские ВС применили для уничтожения склада с боеприпасами, живой силы противника и тяжелого вооружения самоходную артиллерийскую установку “Малка”. На Южно-Донецком направлении разгромлен еще один склад, а также пункт временного размещения и опорник украинских боевиков.