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Александра Трусова, выдающаяся российская фигуристка, поделилась важной новостью со своими подписчиками в Telegram-канале. Она сообщила о выпуске клипа на свою первую песню.

Пару дней назад Трусова представила свой дебютный трек под названием «Два крыла». Теперь она радостно объявила о создании своего собственного YouTube-канала и уже загрузила туда свой клип.

На Олимпийских играх в Пекине 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось безупречно исполнить пять четверных прыжков в одной программе.

Среди значимых достижений в профессиональной карьере Трусовой можно отметить золотую медаль на чемпионате России в 2021 году, которая ей была вручена после аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за положительного допинг-теста. Она также завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в 2021 году, бронзу на чемпионате Европы в 2020 и 2022 годах, а также дважды становилась победительницей юниорского чемпионата мира в 2018 и 2019 годах.

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