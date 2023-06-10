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Украинские СМИ перестали распространять информацию о скором взятии под контроль населенного пункта Клещеевка. И если украинские журналисты ранее активно сообщали, что ВСУ продвинулись на несколько сотен метров вперед, и что Клещеевка вот-вот будет взята под контроль Киева, то сейчас данный посыл уже радикально противоположный.

В украинских социальных сетях стали появляться массовые сообщения, что ситуация под Клещеевкой для бойцов ВСУ сложилась плачевная. Отмечается, что за минувшие сутки украинская сторона на данном участке фронта утратила две роты солдат.

Российская артиллерия встретила активным огнем противника. Также ВС России нанесли авиаудары по наступающим украинским боевикам. В результате этого, противник понес значительные потери, а его стремление «взять в клещи» Артемовск путем захвата Клещеевки провалилось. Подразделения ВСУ были вынуждены отступить на исходные позиции. Пока противник взял передышку на данном участке фронта, чтобы скоординировать свои последующие действия.

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