Слаженная работа армейской авиации, артиллерии, расчетов ПТРК и барражирующих боеприпасов по наступающим бригадам ВС Украины на Запорожском направлении не позволила противнику добиться значимого успеха и удивила даже западных экспертов.

По мнению военных обозревателей The Drive WarZone Говарда Альтмана и Томаса Ньюдика, российская армия грамотно использовала свое превосходство в воздухе. При этом украинские вооруженные силы могут применять в непосредственной близости от линии фронта только мобильные станции РЭБ, которые не всегда успешно «глушат» работу российских беспилотников, что привело к колоссальным потерям ВС Украины, констатировали эксперты.

ВС России очень эффективно использовали вертолеты Ка-52, базирующиеся на аэродроме в Бердянске, для уничтожения бронетанковых колонн украинской армии с расстояния в 15 километров, подлетая к линии фронта на минимальной высоте. Данная тактика в натовской терминологии называется «пыльный мешок».