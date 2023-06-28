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Актриса Кристина Асмус опубликовала в социальной сети фотографию без макияжа, продемонстрировав подписчикам свою естественную внешность. На снимке она изображена в белой майке с глубоким декольте, с пышными кудрями на голове, а на лице не видно даже следа косметики.

“Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну, ладно, только чуть карандаша для губ, наращенные ресницы и еще этот доширак на голове”, – рассказала актриса.

Пост с этой фотографией набрал более 20 тысяч лайков.

Напомним, ранее Асмус высказала свое возмущение в адрес мужчин, которые не ценят естественную внешность своих избранниц, фактически вынуждая их делать пластические операции. Кристина заявила, что любит свое тело и лицо, а также выступает против пластики.

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