Переехавший из России в Турцию мужчина рассказал, как турки относятся к приезжим россиянам и украинцам. Как оказалось, многие туристы очень сильно раздражают местных жителей.

По словам мужчины, он уже более года живет в Анталье – турецком городе-курорте, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. За время своего проживания в Турции мужчина неоднократно становился свидетелем публичных конфликтов русских и украинских туристов. Именно из-за таких скандалистов у местных сложилось негативное впечатление о приезжих из России.

Нередко причиной ссор является именно национальная почва. Россияне и украинцы вступают в нешуточные разборки между собой. Поэтому местные готовы поспособствовать, чтобы этих людей депортировали из страны. «Депортация светит обоим, и не важно, кто начал первым», — рассказал россиянин. Если в разборки вмешается полиция, то наказания получат все участники конфликта. И не важно, кто был прав, кто виноват.